Hizbullah: Dukungan AS terhadap Israel adalah Faktor Utama Kelanjutan Agresi di Kawasan

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita ABNA mengutip An-Nashra, Ibrahim al-Musawi, perwakilan faksi Hizbullah di parlemen Lebanon, menyatakan bahwa perlindungan wilayah, kedaulatan, dan warga negara adalah inti dari tanggung jawab negara, dan kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawab ini pada periode-periode lalu merupakan salah satu alasan yang memaksa penduduk selatan untuk memikul beban membela tanah air mereka.

Al-Musawi dalam sebuah upacara peringatan menyampaikan apresiasi kepada institusi militer, para perwira, dan stafnya, dan menekankan bahwa yang dibutuhkan adalah membangun angkatan darat yang kuat serta menyediakan sumber daya dan kemauan politik yang memungkinkannya menjalankan tugasnya dalam melindungi negara dan mempertahankan perbatasannya.

Ia mengkritik kebijakan AS di kawasan dan dukungan Washington terhadap Israel, menyatakan bahwa pemerintah AS bertanggung jawab atas sejumlah perang dan konflik di kawasan, dan dukungannya terhadap Israel adalah faktor kunci dalam kelanjutan agresi.

Ia menambahkan: "Tekanan, ancaman, dan kampanye media tidak dapat menyebabkan pengabaian pilihan dan prinsip-prinsip kami, dan konfrontasi dengan musuh tidak terbatas pada aspek militer."

Al-Musawi, mengenang tonggak-tonggak konfrontasi dengan penjajah Israel sejak tahun 1980-an, pembebasan Lebanon selatan pada tahun 2000, dan perang Juli 2006, menyatakan bahwa setiap fase mundur atau kekalahan tidak berarti akhir dari konflik.