Insiden Maritim Lain di Lepas Pantai Oman

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita ABNA mengutip situs web Organisasi Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO), London hari ini, Sabtu, melaporkan adanya insiden keamanan di 18 mil laut sebelah timur Khasab di Oman.

Menurut pernyataan di situs web ini, laporan telah diterima mengenai insiden pada jarak 18 mil laut sebelah timur Khasab (Oman).

Situs web ini menambahkan: "Sumber terpercaya melaporkan bahwa sebuah kapal terkena proyektil tak dikenal dan mengalami kebakaran; api sekarang telah dipadamkan. Tidak ada dampak lingkungan yang dilaporkan dan status kapal serta awaknya dinyatakan aman. Pihak berwenang sedang menyelidiki masalah ini. Kapal-kapal disarankan untuk berlayar dengan hati-hati dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada UKMTO."

Hal ini terjadi sementara pagi hari ini Organisasi Operasi Perdagangan Maritim Inggris telah mengumumkan: "Kami menerima laporan insiden pada jarak 9 mil laut sebelah tenggara wilayah Kumzar di Oman."