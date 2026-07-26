Kekecewaan Tel Aviv terhadap "perang media" dan kegagalan Amerika melawan Iran

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Rai al-Youm, saluran 12 televisi rezim Zionis menulis bahwa Tel Aviv telah jatuh ke dalam keputusasaan dan kekecewaan terhadap perkembangan perang Amerika melawan Republik Islam Iran. Kekecewaan ini memiliki dua alasan utama: pertama, serangan Amerika, karena kurangnya intensitas yang memadai, tidak mampu membuat Iran menyerah; dan kedua, Tel Aviv dikesampingkan dari proses pengambilan keputusan di bidang ini.

Dalam kaitan ini, analis militer surat kabar "Maariv" mengutip sumber keamanan yang mengetahui, mengatakan: "Putaran konflik ini hari demi hari semakin mirip dengan 'tipuan media' di mana rencana strategis nyata sangat sedikit."

Analis Zionis ini, dengan merujuk pada peningkatan jumlah serangan militer Amerika terhadap Iran selama dua minggu terakhir, menulis bahwa meskipun demikian, pihak Iran berhasil membalikkan persamaan keuntungan mereka dan kini telah menjadi faktor penentu dalam ekonomi global. Iran telah menutup Selat Hormuz dan dengan bantuan kekuatan proksi di Yaman, bersiap untuk menutup Selat Bab al-Mandab juga. Sementara itu, Amerika sedang melakukan pertempuran defensif yang terlambat di wilayah selatan dan barat Iran.

Kaum Zionis meyakini bahwa meskipun ada serangan sebanyak ini, tindakan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan rezim di Iran, penghentian program nuklir, dan pembukaan kembali Selat Hormuz.

Menurut sumber Tel Aviv, Amerika memerlukan semacam demonstrasi militer dan berpura-pura melakukan serangan besar-besaran, dengan harapan bahwa pertunjukan ini akan berpengaruh dan mengubah situasi melawan Iran. Tetapi dengan tidak adanya rencana perang dan tidak adanya pasukan darat untuk masuk ke pusat-pusat program nuklir, atau masuk ke wilayah Hormuz untuk penguasaan darat dan pencegahan blokade laut, tampaknya Amerika tidak siap untuk tindakan besar dan kuat untuk menyerang Iran.