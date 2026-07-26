Centcom mengklaim mengubah jalur 12 kapal dagang

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, Komando Pusat Angkatan Darat Teroris Amerika Serikat (CENTCOM) hari ini, Minggu, dengan merilis sebuah pernyataan mengklaim bahwa hingga saat ini telah mengubah jalur 12 kapal dagang dalam kerangka rencana yang disebut "blokade laut".

Entitas teroris ini, dalam melanjutkan klaimnya dalam rangka meningkatkan moral personel militernya melawan pasukan pertahanan Iran, mengklaim: blokade laut kami terhadap Iran masih tetap berlaku. Hingga 25 Juli (kemarin, Sabtu), kami telah mengalihkan 12 kapal dagang yang mencoba melanggar blokade, dan menonaktifkan 2 kapal yang menolak untuk mematuhinya. Hari ini kami juga memeriksa kapal tanker "Charmnar" di Laut Arab sebelum melanjutkan perjalanannya!

Entitas teroris tersebut sebelumnya juga telah mengajukan klaim serupa.