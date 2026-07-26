Duta Besar AS untuk PBB: Trump sedang mencari opsi diplomatik dengan Iran!

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al Jazeera, Mike Waltz, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, hari ini, Minggu, dalam pidatonya kembali mengulangi klaim-klaim kosong pejabat Amerika tentang "opsi diplomatik dengan Iran"!

Duta Besar AS untuk PBB mengklaim bahwa Donald Trump telah memberi kesempatan pada diplomasi dengan Iran!

Mike Waltz kemudian mengklaim: Trump memberi sedikit waktu pada negosiasi dengan Iran!

Menjawab pertanyaan apakah Amerika dapat mengharapkan bahwa perang Trump melawan Iran akan berakhir pada akhir tahun, pejabat Amerika ini mengklaim: Saya tidak berniat menetapkan semacam jadwal waktu untuk itu. Presiden memiliki semua opsi di atas meja. Ia sedang mengkaji opsi ekonomi, diplomatik, dan militer mengenai Iran untuk mencapai tujuan yang sangat strategis. Trump fokus pada hal ini!

Dalam upaya menunjukkan semacam ketidakkonsistenan di dalam lembaga-lembaga Iran dengan tujuan eksploitasi politik dan media, dengan mengajukan klaim konyol, ia mengklaim: apa yang sedang dilakukan presiden saat ini dan yang selalu kita saksikan adalah memberi proses negosiasi waktu dan kesempatan. Negosiasi sedang berlangsung dan ditindaklanjuti di semua tingkatan. Namun, apa yang terus kita saksikan adalah adanya perbedaan pendapat di dalam pemerintahan Iran; semacam konflik internal sedang berlangsung! Sebagian mengikuti pedoman kepemimpinan, sementara kelompok lain ingin menempuh jalan yang berbeda. Situasi ini membuat pencapaian solusi yang masuk akal dari sudut pandang diplomatik menjadi sangat sulit dan penuh tantangan!