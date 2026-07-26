Sumber Pakistan: upaya mediator untuk menghentikan perang semakin intensif

Menurut laporan kantor berita Abna, sumber resmi Pakistan pada hari Minggu mengatakan kepada Anadolu Turki: para mediator – Pakistan dan Qatar – telah mengintensifkan pertukaran pesan antara Amerika Serikat dan Iran setelah kedua pihak menyampaikan tanggapan mereka terhadap formula bersama untuk mengakhiri perang mereka yang telah berlangsung selama beberapa bulan.

Sumber-sumber ini menambahkan bahwa perkembangan ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan penghentian serangan agresif setelah dua minggu serangan malam hari berturut-turut.

Menurut seorang pejabat yang mengetahui, awal pekan ini, Islamabad dan Doha mengusulkan formula bersama untuk de-eskalasi dan meminta AS dan Iran untuk kembali "sebagai langkah pertama" ke posisi sebelum 9 Juli untuk melanjutkan negosiasi yang terhenti guna mengakhiri konflik secara permanen.

Meskipun sumber tidak merinci isi tanggapan, mereka mengatakan bahwa kedua pihak telah menyatakan persetujuan mereka untuk berdialog dan diplomasi guna mengakhiri permusuhan terakhir dan kembali ke meja perundingan.

Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa penghentian serangan dari kedua pihak telah meningkatkan harapan untuk melanjutkan negosiasi yang terhenti.