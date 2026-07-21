Selama kejahatan Amerika di kawasan ini terus berlanjut, Selat Hormuz ditutup

Menurut laporan kantor berita ABNA, Humas IRGC dalam pernyataannya mengumumkan: dua kapal tanker nakal yang berupaya melewati rute berbahaya di selatan Selat Hormuz, akibat ledakan terbakar hebat dan mandek.

Isi pengumuman tersebut adalah sebagai berikut:

Dengan nama Tuhan, penghancur para penindas.

Warga Iran yang beriman dan berdiri tegak! Dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa dan terinspirasi oleh kalian, rakyat yang cerdas dan tangguh, para pelaut gagah berani dari Angkatan Laut Pengawal Revolusi melanjutkan misi mereka untuk mengendalikan Selat Hormuz.

Beberapa jam lalu, dua kapal tanker pelanggar, yang tertipu oleh angkatan darat Amerika pembunuh anak-anak dan berniat melintasi jalur berbahaya di selatan Selat Hormuz, mengalami ledakan dan kebakaran besar, lalu terhenti. Unit penyelamatan sedang mengevakuasi awak kapal-kapal tersebut dari area.

Angkatan Laut Pengawal Revolusi sekali lagi memperingatkan perusahaan pelayaran: jagalah keselamatan awak dan kapal kalian, jangan percaya pada informasi palsu dari angkatan darat AS, dan hindari jalur yang terkontaminasi dan berbahaya.

Jelas bahwa selama kejahatan Amerika di kawasan ini terus berlanjut, Selat Hormuz akan tetap ditutup, dan bahkan setetes minyak dan gas, serta sekarung pupuk kimia pun tidak akan diekspor dari kawasan ini.

Operasi hukuman terhadap pangkalan-pangkalan Amerika yang agresif, atas pelanggaran maritim, telah dimulai dan laporannya akan disampaikan kepada kalian.