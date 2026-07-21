Sistem rudal pangkalan Arifjan di Kuwait menjadi sasaran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Humas Angkatan Darat Republik Islam Iran dalam sebuah pengumuman melaporkan bahwa sistem rudal HIMARS dari angkatan darat teroris AS yang berlokasi di pangkalan Arifjan Kuwait telah menjadi sasaran.

Isi pengumuman ini adalah sebagai berikut:

Sebagai respons terhadap serangan rudal setan besar terhadap wilayah negara kami, beberapa jam yang lalu dan pada tahap kedelapan belas operasi "Petir", pasukan darat Angkatan Darat dengan rudal darat-ke-darat menghantam sistem rudal HIMARS dari angkatan darat teroris AS yang ditempatkan di pangkalan Arifjan Kuwait.

HIMARS adalah sistem rudal bergerak dengan kemampuan perpindahan cepat terhadap sasaran darat. Penghancurannya merusak lapisan ofensif dan defensif serta mengurangi kekuatan rudal musuh dalam kejahatan agresifnya.