Pezeshkian: Tidak ada kekuatan yang akan mampu menghentikan bangsa Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, pertemuan pembahasan kemajuan pelaksanaan rencana tata kelola berbasis lingkungan dan masjid, dengan kehadiran Masoud Pezeshkian, Presiden, diadakan di wilayah Chahardangeh, Kota Islamshahr.

Pezeshkian menyatakan bahwa keluasan pandangan dan kedalaman pemikiran adalah syarat keberhasilan dalam tata kelola, dan mengatakan: semakin luas cakrawala pandangan para manajer dan aktivis sosial, semakin besar kemungkinan untuk melibatkan partisipasi lapisan masyarakat yang lebih luas, tetapi jika pandangan terbatas dan jangka pendek, pencapaian tujuan besar tidak akan mungkin dilakukan.

Presiden, merujuk pada kondisi khusus negara, menambahkan: hari ini musuh berusaha dengan segenap kekuatan untuk menghentikan gerak bangsa Iran di jalur kemajuan, tetapi jika kemauan nasional terbentuk, tidak ada kekuatan yang akan mampu menghentikan bangsa ini.

Pezeshkian menegaskan: kita semua harus berusaha membawa negara melewati kondisi saat ini dengan martabat, kekuatan, dan kebanggaan, serta jangan pernah menerima bahwa Iran tertinggal dari jalur kemajuan global. Jika kepedulian ini menjadi keyakinan bersama, solusi untuk mewujudkannya akan terbentuk dengan sendirinya.

Presiden menyebut perhatian pada desain struktur, pembagian kerja, perencanaan, dan sistematisasi kegiatan sebagai keunggulan dari rencana yang dilaksanakan di Chahardangeh, dan menambahkan: tentu saja, sebagian langkah masih bergantung pada kapasitas eksternal, sementara banyak masalah dapat diselesaikan dengan mengandalkan kemampuan internal lingkungan yang sama dan potensi masyarakat.