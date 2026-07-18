Gerakan Al-Mujahidin Palestina: Serangan terhadap Prosesi Pemakaman di Gaza adalah Kelanjutan Genosida

Menurut kantor berita ABNA, Gerakan Al-Mujahidin Palestina dalam menanggapi serangan rezim Zionis terhadap prosesi pemakaman di kamp Nuseirat Gaza menyatakan bahwa penargetan para pelayat adalah tanda keinginan para penjajah untuk melanjutkan perang genosida terhadap bangsa Palestina.

Dalam sebuah pernyataan, gerakan ini menyatakan pemerintah AS dan negara-negara lain yang mendukung rezim Zionis sepenuhnya bertanggung jawab atas kelanjutan pembunuhan dan kejahatan yang terjadi di Jalur Gaza, dan menekankan bahwa dukungan politik dan militer terhadap rezim ini telah menyediakan lahan bagi kelanjutan serangan-serangan ini.

Gerakan Al-Mujahidin Palestina juga meminta komunitas internasional, lembaga hukum, dan opini publik untuk meningkatkan tekanan politik, hukum, dan rakyat guna menghentikan perang, mengakhiri kejahatan, dan mencabut blokade Jalur Gaza.

Sumber-sumber rumah sakit di Gaza mengumumkan bahwa pada hari Jumat, menyusul serangan rezim Israel terhadap iring-iringan duka di kamp Nuseirat, setidaknya 8 orang tewas dan 20 lainnya terluka.