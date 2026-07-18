Irak Menolak Perluasan Perang di Kawasan

Menurut kantor berita ABNA, Fuad Hussein dalam wawancara dengan Al-Arabiya, dengan menyatakan bahwa ada upaya untuk menyeret Irak ke dalam perang, mengatakan: "Irak telah menderita kerugian materil akibat perang ini, dan sekitar 200 warga Irak telah tewas sejauh ini."

Ia menyatakan: "Sejak dimulainya perang di kawasan, Irak belum dapat mengekspor minyak."

Menteri Luar Negeri Irak selanjutnya menyatakan bahwa Irak berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara Arab Teluk, dan menambahkan bahwa Baghdad siap untuk melakukan kerja sama keamanan dan pertukaran informasi dengan negara-negara tersebut.