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Irak Menolak Perluasan Perang di Kawasan

18 Juli 2026 - 11:23
Kode berita: 1841639
Source: ABNA
Irak Menolak Perluasan Perang di Kawasan

Menteri Luar Negeri Irak menekankan penolakan negaranya terhadap perang, kelanjutan, dan perluasan cakupannya di kawasan tersebut.

Menurut kantor berita ABNA, Fuad Hussein dalam wawancara dengan Al-Arabiya, dengan menyatakan bahwa ada upaya untuk menyeret Irak ke dalam perang, mengatakan: "Irak telah menderita kerugian materil akibat perang ini, dan sekitar 200 warga Irak telah tewas sejauh ini."

Ia menyatakan: "Sejak dimulainya perang di kawasan, Irak belum dapat mengekspor minyak."

Menteri Luar Negeri Irak selanjutnya menyatakan bahwa Irak berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara Arab Teluk, dan menambahkan bahwa Baghdad siap untuk melakukan kerja sama keamanan dan pertukaran informasi dengan negara-negara tersebut.

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