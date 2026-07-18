Serangan Militer ke Depot Bahan Bakar AS dan Beberapa Jembatan Penghubung di Bahrain

Menurut kantor berita Mehr, Humas Militer menyatakan: "Sebagai balasan atas kejahatan-kejahatan Amerika dan untuk menghormati para syuhada, terutama syuhada terkasih di wilayah selatan negara, beberapa jam yang lalu, dalam tahap kelima belas Operasi 'Petir', drone penghancur militer Republik Islam Iran telah menargetkan 'hanggar dan area parkir pesawat', 'depot bahan bakar' militer AS di pangkalan Sheikh Isa, serta beberapa jembatan penghubung di Bahrain."

Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain selatan dianggap sebagai salah satu pusat operasional dan dukungan terpenting bagi Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS, yang karena fasilitas dan peralatan vitalnya, berfungsi sebagai titik tumpu operasi AS terhadap target-target regional, terutama terhadap negara kita.

Militer Republik Islam Iran, dengan menghormati para syuhada tak berdosa dari kejahatan terbaru musuh yang pengecut, menegaskan: "Selatan Iran yang megah adalah bagian penting dari pertahanan dan ketahanan rakyat pemberani di wilayah ini selama delapan tahun perang paksa dan ketahanan mereka saat ini terhadap kejahatan musuh yang keji. Kami siap mengorbankan jiwa untuk rakyat pemberani ini dan seluruh bangsa besar Iran, dan kami bangga akan tugas kemiliteran kami untuk membela tanah air ini."