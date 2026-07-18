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Teror di Pelabuhan Yanbu Arab Saudi; Sirine Peringatan Berbunyi

18 Juli 2026 - 11:23
Kode berita: 1841637
Source: ABNA
Teror di Pelabuhan Yanbu Arab Saudi; Sirine Peringatan Berbunyi

Sumber-sumber berita melaporkan sirine peringatan berbunyi di pelabuhan Yanbu, Arab Saudi. Kejadian ini terjadi di tengah ketegangan regional dan meluasnya ketidakamanan hingga ke jantung negara-negara pendukung kebijakan Washington.

Menurut kantor berita ABNA, media regional melaporkan bahwa bersamaan dengan meningkatnya ketegangan di kawasan dan gerakan militer AS di Laut Merah, sirine peringatan telah dibunyikan di kota pelabuhan Yanbu, Arab Saudi.

Perkembangan ini menunjukkan meluasnya ketidakamanan sebagai akibat dari kebijakan intervensi Washington di Asia Barat dan merupakan peringatan serius bagi negara-negara yang mendukung kebijakan tersebut.

Rincian lebih lanjut tentang alasan aktivasi sistem peringatan ini belum dipublikasikan, namun peristiwa ini telah menciptakan suasana keamanan yang sangat tegang di pesisir Arab Saudi.

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