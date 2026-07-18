Teror di Pelabuhan Yanbu Arab Saudi; Sirine Peringatan Berbunyi

Menurut kantor berita ABNA, media regional melaporkan bahwa bersamaan dengan meningkatnya ketegangan di kawasan dan gerakan militer AS di Laut Merah, sirine peringatan telah dibunyikan di kota pelabuhan Yanbu, Arab Saudi.

Perkembangan ini menunjukkan meluasnya ketidakamanan sebagai akibat dari kebijakan intervensi Washington di Asia Barat dan merupakan peringatan serius bagi negara-negara yang mendukung kebijakan tersebut.

Rincian lebih lanjut tentang alasan aktivasi sistem peringatan ini belum dipublikasikan, namun peristiwa ini telah menciptakan suasana keamanan yang sangat tegang di pesisir Arab Saudi.