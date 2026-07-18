Anggota Ansarullah: Arab Saudi Tidak Berhak Campur Tangan dalam Urusan Yaman

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al-Masira, "Hazam al-Asad", anggota biro politik gerakan Ansarullah Yaman, dalam pernyataannya dengan mengkritik keras Arab Saudi, menyatakan bahwa Riyadh tidak memiliki hak apa pun untuk campur tangan dalam urusan internal Yaman, bandara, pelabuhan, sumber kekayaan, hubungan regional dan internasional negara ini, atau menentukan teman dan musuh rakyat Yaman.

Dengan menekankan bahwa Yaman adalah negara yang merdeka dan berdaulat, ia mengatakan: "Rakyat Yaman memiliki akar yang dalam dalam sejarah dan tidak akan pernah menjadi 'halaman belakang' Arab Saudi atau proyek-proyeknya."

Anggota biro politik Ansarullah juga menuduh Arab Saudi bergantung pada Amerika dan menambahkan: "Sementara Riyadh membanggakan ketergantungannya pada Washington, rakyat Yaman membanggakan kebebasannya dan kepercayaannya kepada Tuhan."

Al-Asad, merujuk pada kelanjutan blokade dan tekanan terhadap Yaman, menegaskan bahwa rakyat negara ini, dengan mengandalkan iman dan kemampuannya, akan merebut kembali hak-hak sahnya dan mematahkan blokade yang dipaksakan.

Di akhir, dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, ia menegaskan kelanjutan perlawanan rakyat Yaman terhadap "agresi dan pengepungan".