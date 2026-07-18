Menurut kantor berita ABNA, John Mearsheimer, seorang teoretikus hubungan internasional terkemuka dan profesor Universitas Chicago, dalam analisisnya terhadap peristiwa terkini dan konfrontasi militer antara Republik Islam Iran dan AS, merujuk pada peragaan kekuatan Teheran.

Dengan menekankan bahwa kinerja Iran terhadap mesin perang AS melampaui prediksi para analis dan bahkan perhitungan orang Iran sendiri, ia menyatakan: "Saya tidak berpikir siapa pun sepenuhnya memahami sejauh mana Iran dapat bertindak dengan tegas dan sukses melawan AS."

Mearsheimer, dengan menganalisis kondisi lapangan dan kemampuan pertahanan negara kita, memperkirakan bahwa dalam pertempuran ini, Republik Islam Iran dengan jelas akan menang.

Analis terkemuka ini menganggap jalannya konflik saat ini sebagai indikasi kegagalan kebijakan agresif Washington dan pengukuhan otoritas Iran di hadapan tekanan-tekanan imperialis.