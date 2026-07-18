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Washington Kembali Peringatkan Warga AS tentang Perjalanan ke Asia Barat

18 Juli 2026 - 11:19
Kode berita: 1841633
Source: ABNA
Washington Kembali Peringatkan Warga AS tentang Perjalanan ke Asia Barat

Menyusul meningkatnya ketegangan regional, Departemen Luar Negeri AS kembali meminta warganya untuk mempertimbangkan ulang perjalanan ke Asia Barat atau melintasi kawasan ini.

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Departemen Luar Negeri AS setelah peringatan sebelumnya tentang perjalanan ke 23 negara di dunia, kembali meminta warganya untuk mempertimbangkan ulang rencana perjalanan mereka ke kawasan ini karena kondisi keamanan di Asia Barat.

Bagian Konsuler Departemen Luar Negeri AS pada Jumat malam waktu setempat, tanpa menyebut peran Washington dalam meningkatkan ketidakamanan regional, menyatakan bahwa menyusul peningkatan ketegangan, situasi keamanan di Asia Barat tetap kompleks dan kemungkinan terjadi perkembangan yang tidak terduga.

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