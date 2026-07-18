Washington Kembali Peringatkan Warga AS tentang Perjalanan ke Asia Barat

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Departemen Luar Negeri AS setelah peringatan sebelumnya tentang perjalanan ke 23 negara di dunia, kembali meminta warganya untuk mempertimbangkan ulang rencana perjalanan mereka ke kawasan ini karena kondisi keamanan di Asia Barat.

Bagian Konsuler Departemen Luar Negeri AS pada Jumat malam waktu setempat, tanpa menyebut peran Washington dalam meningkatkan ketidakamanan regional, menyatakan bahwa menyusul peningkatan ketegangan, situasi keamanan di Asia Barat tetap kompleks dan kemungkinan terjadi perkembangan yang tidak terduga.