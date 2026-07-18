Penghancuran Pusat Penyimpanan Kapal Nirawak Amerika di Bahrain dengan Sandi “Ya Shahib az-Zaman Adrikni”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Humas Korps Garda Revolusi Islam dalam sebuah pernyataan, dengan merujuk pada operasi sukses dini hari terhadap pangkalan dan pusat-pusat Amerika di Bahrain, mengumumkan bahwa pihaknya telah menjadikan pusat penyimpanan kapal nirawak Amerika sebagai sasaran serangan.

Teks pernyataan Korps Garda Revolusi Islam adalah sebagai berikut:

Dengan nama Allah, Penghancur para tiran

Maka barang siapa menyerang kalian, seranglah ia setimpal dengan serangannya terhadap kalian.

Wahai bangsa Iran yang mujahid dan tak kenal lelah,

Bersamaan dengan kehadiran cerdas kalian di jalan-jalan, putra-putra kalian yang penuh keberanian di Angkatan Laut dan Pasukan Dirgantara IRGC terus melanjutkan operasi kemenangan mereka.

Malam lalu, tentara teroris dan brutal Amerika kembali melakukan kejahatan perang. Dengan menyerang beberapa jembatan, mereka menyebabkan sejumlah warga sipil syahid atau terluka.

Sebagai balasan atas kejahatan-kejahatan ini, dalam gelombang ke-17 Operasi Nasr-2 dengan sandi penuh berkah “Ya Shahib az-Zaman Adrikni”, pada dini hari ini pusat penyimpanan kapal nirawak Amerika di Bahrain dihancurkan, dan sejumlah besar di antaranya terbakar.

Selain itu, pusat utama kecerdasan buatan Bahrain, yang digunakan oleh Setan Besar untuk membantu penentuan sasaran musuh dalam melakukan kejahatan perang, dihancurkan sepenuhnya dengan beberapa rudal balistik dan lebih dari puluhan drone.

Rezim Amerika pembunuh anak-anak harus mengetahui bahwa apabila mereka menyerang jembatan dan infrastruktur transportasi, maka dengan pertolongan Allah, mulai saat ini kami akan menghancurkan aset-aset industri, teknologi informasi, dan kecerdasan buatan terpenting milik perusahaan-perusahaan yang memiliki pemegang saham Amerika di kawasan, di negara mana pun aset itu berada. Kami akan meratakan dengan tanah aset-aset termahal perusahaan-perusahaan Amerika di seluruh negara yang menjadi tuan rumah pangkalan Amerika.

Seluruh negara tuan rumah pangkalan Amerika di kawasan turut menjadi pihak dalam kejahatan perang ini.

Dan tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.