Meningkatnya Serangan Teroris di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa Pakistan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Berdasarkan laporan media-media Pakistan, di kawasan Haideri Kando Top, Distrik Dir, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, pasukan kepolisian, Departemen Kontra-Terorisme, dan satuan khusus polisi terlibat bentrokan dengan teroris saat melakukan operasi pencarian untuk mengejar unsur-unsur bersenjata.

Dalam bentrokan tersebut, tiga anggota kepolisian tewas dan 15 orang lainnya terluka.

Menurut sumber-sumber kepolisian, para pria bersenjata juga membakar tiga kendaraan polisi, sementara para korban luka dipindahkan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.

Dalam insiden lain, para teroris menyerang gedung Kantor Polisi Miryan di Distrik Bannu dengan sebuah kendaraan yang telah dipasangi bom. Setelah ledakan terjadi, bentrokan bersenjata antara pasukan keamanan dan para penyerang pun dimulai, dan pasukan bantuan dikirim ke lokasi.

Polisi menyatakan bahwa dalam serangan ini empat anggota kepolisian terluka. Setelah bentrokan sengit, para teroris melarikan diri dari lokasi.