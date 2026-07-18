Pentagon: Misi Koalisi Internasional di Irak Akan Berakhir

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Mengutip kantor berita resmi Irak, WAA, Kementerian Perang Amerika pada hari ini dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa misi Koalisi Internasional di Irak akan berakhir pada akhir September.

Sebelumnya, Ali al-Zaidi, Perdana Menteri Irak, menjelang perjalanannya ke Washington mengatakan bahwa setelah 30 September atau 8 Mehr, tidak ada kebutuhan bagi kehadiran kelompok bersenjata apa pun, dan pasukan keamanan mampu melindungi wilayah Irak.

Al-Zaidi menggambarkan berakhirnya misi Koalisi Internasional pada akhir September sebagai awal dari tahap baru dalam hubungan Baghdad dan Washington.

Sebelumnya, Haider al-Abbudi, juru bicara pemerintah Irak, mengumumkan bahwa Ali al-Zaidi, Perdana Menteri negara tersebut, akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat pada hari Senin dengan memimpin sebuah delegasi resmi.

Ia menyatakan bahwa kunjungan ini dilakukan dalam kerangka kebijakan Irak untuk mengembangkan hubungan luar negeri yang seimbang dan berdasarkan kepentingan bersama. Ia juga mengatakan bahwa kunjungan tersebut memiliki arti penting khusus, karena berlangsung dalam kondisi kawasan yang saat ini sensitif dan kompleks.