Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Organisasi Hashd al-Shaabi Irak pada Jumat hari ini mengumumkan bahwa mereka telah memulai pelaksanaan program layanan khusus untuk ziarah Arba’in.

Menurut laporan Kantor Berita Irak, WAA, dalam pernyataan organisasi tersebut disebutkan bahwa Hashd al-Shaabi memulai pelaksanaan program layanan khusus untuk ziarah Arba’in Imam Husain a.s. atas instruksi Abdul Aziz al-Muhammadawi, Kepala Staf Organisasi Hashd al-Shaabi, dan dengan koordinasi Gubernur Karbala.

Berdasarkan pernyataan itu, mesin-mesin, peralatan, dan pasukan khusus telah dikirim ke lokasi-lokasi pelaksanaan tugas di berbagai poros Kota Suci Karbala. Mereka akan melakukan operasi pembersihan, penyiapan jalan, dukungan terhadap lembaga-lembaga pelayanan, serta penyediaan kondisi yang diperlukan untuk melayani jutaan peziarah Arba’in.

Dalam lanjutan pernyataan tersebut disebutkan: Langkah ini dilakukan dalam kerangka program layanan yang komprehensif dan melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah, keamanan, dan pelayanan. Tujuannya adalah memberikan layanan terbaik, mendukung upaya pemerintah Provinsi Karbala, serta menjamin terselenggaranya ziarah Arba’in Imam Husain a.s. dengan sukses.