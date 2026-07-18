Pangkalan Amerika di Yordania dan Kuwait Menjadi Sasaran Drone Penghancur Angkatan Darat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Humas Angkatan Darat mengumumkan bahwa beberapa jam sebelumnya, dalam tahap keempat belas Operasi “Shaeqeh”, drone-drone penghancur Angkatan Darat menargetkan gudang amunisi militer Amerika di Kamp al-Udairi, serta gedung-gedung markas, gudang-gudang amunisi, dan beberapa jembatan penghubung pasukan tersebut di Pangkalan Ali al-Salem, Kuwait.

Berdasarkan laporan ini, Kamp al-Udairi merupakan salah satu pusat penting untuk dukungan logistik dan reorganisasi tempur pasukan Amerika. Sementara itu, Pangkalan Ali al-Salem juga merupakan salah satu pusat terbesar untuk dukungan dan koordinasi operasi udara Amerika di kawasan Teluk Persia.

Humas Angkatan Darat juga mengumumkan bahwa dalam kelanjutan serangan-serangan ini, tangki-tangki bahan bakar militer Amerika di Pangkalan al-Azraq, Yordania, juga menjadi sasaran serangan drone.

Pangkalan Udara al-Azraq di Yordania, karena posisi strategisnya, infrastruktur yang luas, penempatan peralatan militer modern, dan investasi besar Amerika, dianggap sebagai salah satu pangkalan vital Amerika Serikat. Pangkalan ini memainkan peran penting dalam pengendalian kawasan dan dukungan terhadap operasi-operasi militer Amerika di Asia Barat.