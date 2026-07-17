Haaretz: Masa Dominasi Amerika dan Era Netanyahu Telah Berakhir

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Mengutip Al-Mayadeen, surat kabar berbahasa Ibrani Haaretz dalam sebuah laporan mengakui bahwa “era dominasi Amerika, dunia unipolar, dan sebagai konsekuensinya era Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel saat ini, telah berakhir.”

Dalam lanjutan laporan Haaretz disebutkan: Tujuan perang adalah membendung Iran, tetapi perang ini berakhir ketika Iran lebih dari sebelumnya semakin dekat pada posisi sebagai kekuatan regional utama di Teluk Persia.

Surat kabar Zionis ini baru-baru ini juga menulis dalam sebuah laporan: Trump pernah mengatakan akan membuka Selat Hormuz, tetapi ternyata Iranlah yang mengendalikan permainan.