8 Orang Tewas dalam Serangan Rudal terhadap Markas Partai-Partai Separatis di Wilayah Kurdistan Irak

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — dalam serangan rudal terhadap partai separatis yang dikenal dengan nama “Komala” di Sulaimaniyah, Irak, 8 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka.

Koresponden Al-Mayadeen di Sulaimaniyah, Irak, juga melaporkan bahwa operasi Iran untuk menargetkan posisi kelompok-kelompok separatis di Wilayah Kurdistan Irak telah berlangsung selama tiga hari.

Kanal Telegram “Naya”, dengan mengutip salah satu pemimpin kelompok teroris Komala, mengumumkan bahwa markas kelompok tersebut di Sulaimaniyah menjadi sasaran 6 rudal. Tiga rudal menghantam lokasi keberadaan 8 anggota yang tewas, sementara tiga rudal lainnya mengenai lokasi lain.

Berita ini muncul ketika koresponden Al-Mayadeen di Sulaimaniyah melaporkan bahwa perusahaan gas terbesar yang memiliki kontrak dengan sebuah perusahaan gas Amerika di Wilayah Kurdistan Irak juga menjadi sasaran serangan.