Demonstrasi Besar-besaran Warga Yaman untuk Menyatakan Kesiapan Mematahkan Blokade dan Mengakhiri Agresi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Warga Provinsi Sa’dah, Yaman, hari ini, Jumat, menggelar pawai besar-besaran dengan tajuk “Jumat Peringatan dan Siaga” sebagai bentuk pelaksanaan seruan Abdul-Malik al-Houthi, pemimpin Ansarullah Yaman.

Menurut laporan Al-Masirah, dalam pernyataan pawai tersebut, sambil memberikan peringatan kepada Amerika Serikat, rezim Zionis, Inggris, para antek mereka di kawasan, dan Arab Saudi, ditegaskan kesiapsiagaan rakyat dan pemerintah untuk mematahkan blokade serta mengakhiri agresi dan pendudukan.

Dalam pernyataan pawai itu disebutkan: Kami menegaskan kembali sikap kami dalam mendukung isu-isu umat dan tempat-tempat sucinya, terutama isu Palestina dan Masjid al-Aqsa. Pilihan kami adalah kebebasan, kemuliaan, dan kemerdekaan. Kami tidak akan pernah menyerah di hadapan musuh Saudi dan cabang-cabang Zionisme global, yaitu Amerika Serikat dan rezim Zionis.

Dalam pernyataan tersebut juga disebutkan: Tuntutan nyata kami adalah pembalasan setimpal; blokade dibalas dengan blokade, bandara dibalas dengan bandara, dan mata dibalas dengan mata. Kami meminta angkatan bersenjata untuk meningkatkan level respons mereka terhadap agresi. Kami berada pada tingkat kesiapan tertinggi untuk mendukung pertempuran dan pengorbanan.

Kami menyampaikan penghargaan kepada Republik Islam Iran dan bangsa Iran yang berjuang atas tindakan kemanusiaan dan upaya mereka untuk mematahkan blokade terhadap Yaman.