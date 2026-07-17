Penghancuran pesawat tempur dan pesawat pengisi bahan bakar Amerika yang ditempatkan di Yordania

Menurut laporan kantor berita Abna, Korps Pengawal Revolusi Islam dalam sebuah pengumuman melaporkan penghancuran beberapa pesawat pengisi bahan bakar dan pesawat tempur Amerika dengan rudal balistik dan berbagai drone.

Isi pengumuman tersebut adalah sebagai berikut:

“Warga Yordania yang mulia;

Bangsa-bangsa mulia di tanah tapak kaki para nabi ilahi, wahai kalian yang lebih dekat dari semua bangsa di dunia dengan Palestina dan paling mengenal penderitaan orang-orang tertindas di Gaza dan Tepi Barat – setelah serangan kami tahun lalu ke pangkalan Al-Udeid di Qatar, militer Amerika pembunuh anak-anak, untuk menjauhkan pusat komandonya dari tembakan berat para pejuang Islam, memindahkan pusat komando pasukan Amerika di kawasan (CENTCOM) dari Qatar ke Al-Azraq di tanah kalian. Dan sejak saat itu hingga kini, pusat komando kejahatan terhadap rakyat Palestina dan negara-negara Islam lainnya berada di tanah kalian dan dalam jangkauan kalian.

Selain CENTCOM, pangkalan udara dan puluhan pesawat pengisi bahan bakar, F-35, F-15, dan F-16 Amerika ditempatkan di tanah kalian, dan dari sana mereka melakukan serangan udara terhadap rakyat tertindas Palestina, Iran, dan Lebanon.

Tadi malam, militer Amerika pembunuh anak-anak kembali berbuat kejahatan dan menggunakan pangkalan-pangkalan mereka di Yordania untuk melakukan kejahatan perang besar – menyerang sasaran sipil termasuk beberapa jembatan, kawasan pemukiman, dan stasiun pompa air di Bandar Abbas, Iran selatan.

Sebagai tanggapan atas kejahatan ini, para pejuang Islam dalam gelombang ke-14 operasi Nasr-2 dengan sandi yang diberkahi “Wahai Sahib az-Zaman (semoga Allah menyegerakan kedatangannya), tolonglah aku!” dalam dua tahap menargetkan pesawat tempur dan pengisi bahan bakar Amerika di Yordania dengan beberapa rudal balistik dan berbagai drone, yang mengakibatkan hancurnya beberapa pesawat pengisi bahan bakar dan pesawat tempur Amerika serta kerusakan parah pada lebih banyak lagi di antaranya.”