Reaksi Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen terhadap Serangan Amerika

Menurut laporan kantor berita Abna, Ibrahim Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen, mengatakan: «Kejahatan Amerika di selatan negara – seperti sekolah Minab, rumah sakit kanker anak di Ahvaz, gedung olahraga Lamerd, serangan berulang terhadap area pemukiman dan sipil, dan lain-lain – menunjukkan ketidakmampuan dan keputusasaan militer yang mengaku pembela hak asasi manusia dalam menghadapi Iran, pemenang perang 12 hari dan pertempuran Ramadhan.»

Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen menegaskan: «Selatan yang mulia selalu menjadi benteng pertahanan Iran, dan hati seluruh warga negara berada di sana. Musuh-musuh bangsa Iran yang gagah berani harus tahu bahwa kekuatan Parlemen tidak akan membiarkan darah orang-orang tak bersalah yang tertumpah dan akan membuat hari-hari mereka gelap.»