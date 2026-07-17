Naser Kheirkhah, pakar dan pembawa acara Radio Ekonomi, dengan menekankan bahwa Iran terlibat dalam «perang hibrida», dalam sebuah wawancara menyatakan: «Perang ini tidak hanya memiliki dimensi militer, tetapi juga mencakup bidang ekonomi, media, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, media, terutama Radio Ekonomi, harus mengandalkan analisis spesialis untuk menjelaskan kepada publik konsekuensi jangka panjang dari perkembangan ini terhadap pasar energi, gas, helium, dan ekonomi kawasan.»

Kheirkhah menganggap informasi berdasarkan sumber terpercaya sebagai hal yang penting dan menyatakan: «Penyebaran berita yang akurat, pencerminan kemampuan negara, dan penjelasan dampak ekonomi dari agresi Amerika memainkan peran penting dalam menetralisir operasi psikologis musuh.»

Ia merujuk pada budaya historis bangsa Iran dan mengatakan: «Bangsa Iran tidak pernah menjadi penggagas perang dan agresi, dan latar belakang historis ini, bersama dengan ajaran Iran-Islam, adalah faktor terpenting dalam ketahanan negara dalam kondisi saat ini.»

Pakar dan pembawa acara Radio Ekonomi ini, mengenai dampak ekonomi dari serangan ke selatan negara, menyatakan: «Mengingat tingginya kontribusi ekonomi maritim dalam perdagangan Iran, musuh berusaha memperparah efek sanksi melalui tekanan pada jalur laut; namun pengelolaan sumber daya, penyediaan barang pokok, dukungan terhadap produksi, dan kerja sama pemerintah dengan sektor swasta telah menciptakan kapasitas untuk melewati kondisi ini.»

Kheirkhah memperingatkan tentang penyebaran rumor di ruang media dan menekankan: «Narasi yang benar, tepat waktu, dan terdokumentasi mengambil ruang dari media musuh, dan bahkan menyebabkan banyak media berbahasa Persia di luar negeri merujuk pada sumber internal Iran untuk informasi tentang perkembangan.»

Di akhir, ia mengajak para pelaku ekonomi dan masyarakat untuk tetap bersatu, mengelola sumber daya dengan benar, mendukung produksi, dan memperhatikan kelompok rentan, serta menekankan: «Modal utama Iran dalam pertempuran ini adalah kesadaran, kesabaran, kohesi nasional, dan ketergantungan pada kemampuan internal.»