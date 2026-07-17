Serangan drone rezim Zionis terhadap Lebanon selatan

Menurut laporan kantor berita Abna, tindakan agresif dan pelanggaran gencatan senjata oleh rezim Zionis di Lebanon selatan masih berlanjut.

Dalam kasus terbaru pelanggaran gencatan senjata, militer pendudukan menargetkan sebuah sepeda motor di jalan Al-Bayyada – An-Naqura di area Tirus, Lebanon selatan, dengan serangan drone. Belum ada laporan mengenai kemungkinan korban dari serangan ini.

Koresponden Al-Manar juga melaporkan bahwa para pendudukan melakukan ledakan pagi ini di sekitar pemukiman Hadatha.

Pemukiman Al-Mansuri di Lebanon selatan juga menjadi sasaran serangan udara rezim Zionis pada dini hari tadi.

Media Lebanon juga melaporkan serangan drone militer pendudukan terhadap area Shukin di kota Nabatiya, Lebanon selatan.