Kemenangan Iran atas Amerika dan rezim Zionis adalah kemenangan seluruh umat

Menurut laporan kantor berita Abna, Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Houthi, pemimpin gerakan Ansar Allah Yaman, berpidato tentang perkembangan terbaru di negaranya dan kawasan.

Jihad di jalan Allah adalah faktor kemenangan dan penghancuran para penindas

Di awal pidatonya, pemimpin Ansar Allah Yaman mengatakan: «Allah menjadikan jihad sebagai jalan menuju kemenangan, kemuliaan, dan penghancuran para penindas, agresor, tiran, dan penjahat. Jihad di jalan Allah telah menjadi tradisi tetap dalam misi ilahi para nabi. Di zaman ini, kita berhadapan dengan penindas paling kejam dalam sejarah. Para penindas hari ini berusaha mengeksploitasi manusia untuk melayani tujuan setan mereka dan mewujudkan ketamakan mengerikan mereka.»

Amerika dan Israel adalah sumber kejahatan dan mengancam stabilitas global

Ia menekankan: «Amerika, Israel, dan pihak-pihak yang berputar di sekitar poros mereka adalah sumber kejahatan yang mengancam stabilitas global. Amerika dan Israel tidak henti-hentinya menargetkan stabilitas global melalui penjarahan kekayaan bangsa-bangsa dan perang. Di garis depan semua jenis serangan Zionis terhadap umat Islam kita adalah "perang lunak" yang merusak dan menyesatkan. Zionisme melalui "perang lunak" berusaha menghancurkan identitas manusia, menguasainya sepenuhnya, dan memperbudaknya. Zionisme berusaha menghancurkan bangsa-bangsa, menduduki tanah air mereka, menjarah kekayaan mereka, dan mengeksploitasi mereka.»

Tujuan dari rencana palsu "Timur Tengah Baru" adalah penguasaan atas umat Islam

Pemimpin Ansar Allah menambahkan: «Amerika dan Israel melalui "perang keras" berupaya melakukan pembantaian massal. Amerika dan Israel selama beberapa dekade ini telah menjadi sumber perang, kejahatan, fitnah, dan konspirasi. Konspirasi Zionisme tidak pernah berhenti sedetik pun dalam menargetkan umat Islam, negara-negara Arab, dan menargetkan keamanan serta stabilitas global. Dalam konspirasi dan fitnah di kawasan kita, Amerika, Israel, dan gerakan Zionis terlibat. Rencana Zionis dengan judul "Perubahan Timur Tengah dan Penciptaan Israel Raya" dirancang untuk menguasai umat ini. Musuh-musuh tidak menghormati kesepakatan, pemahaman, atau hukum internasional apa pun dan tidak memiliki kewajiban apa pun.»