Ekspresi Kekhawatiran Badan Energi Internasional tentang Keamanan Energi

Menurut laporan kantor berita Abna, Fatih Birol pada hari Kamis dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir Council on Foreign Relations di Washington, mengatakan: «Keamanan minyak tetap menjadi masalah vital. Jika situasi tidak membaik dalam beberapa minggu ke depan, kita harus khawatir. Saya juga khawatir.»

Birol menambahkan bahwa meskipun terjadi kenaikan tajam harga energi, beberapa faktor telah menyesuaikan kenaikan ini. Hal-hal tersebut termasuk cadangan China yang sebelum perang mencapai lebih dari 1 miliar barel minyak, penghematan minyak melalui peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan transportasi umum, serta pelepasan hingga 400 juta barel minyak dengan koordinasi Badan Energi Internasional.

Dengan menyatakan bahwa perang melawan Iran adalah gangguan energi terburuk dalam sejarah, ia menegaskan bahwa koreksi dan penyesuaian ini «tidak dapat bertahan selamanya.»

Birol juga merujuk pada peningkatan produksi minyak oleh Amerika Serikat yang merupakan produsen minyak dan gas terbesar di dunia, dan menekankan: «Peningkatan produksi AS sangat baik. AS telah meningkatkan produksi minyak mentah sebesar 1 juta, 2 juta barel, tetapi tidak dapat meningkatkan produksi minyak mentah sebesar 10 juta barel per hari.»

Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional menyatakan bahwa krisis pasokan minyak dan gas telah merusak perekonomian di seluruh dunia, tetapi secara asimetris.

Birol mengatakan bahwa «terutama Asia» paling terpukul oleh situasi ini karena «mereka menerima 80 hingga 90 persen energi ini melalui Selat Hormuz.»

Ia menambahkan bahwa Jepang dan Korea Selatan telah terpukul, tetapi negara-negara berkembang termasuk Pakistan, Bangladesh, dan India paling terpukul.

Birol juga menunjuk pada potensi risiko kesehatan bagi masyarakat di negara-negara berkembang, terutama perempuan, yang beralih ke bahan bakar memasak alternatif termasuk pupuk kandang dan kayu dengan emisi gas yang lebih berbahaya, karena produk minyak bumi tidak terjangkau.