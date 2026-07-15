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Mayoritas warga Amerika menentang agresi negaranya terhadap Iran

15 Juli 2026 - 12:57
News ID: 1840537
Source: ABNA
Mayoritas warga Amerika menentang agresi negaranya terhadap Iran

Hasil jajak pendapat di Amerika Serikat menunjukkan bahwa mayoritas responden menentang agresi negara mereka terhadap Iran.

Dilansir kantor berita ABNA mengutip Novosti, hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga YouGov atas permintaan majalah The Economist menunjukkan bahwa hanya 27% warga Amerika yang menyetujui agresi negara mereka terhadap Iran.

Menurut laporan ini, 57% warga Amerika yang berpartisipasi dalam jajak pendapat tersebut menyatakan bahwa adu domba perang yang dilakukan negara mereka terhadap Iran adalah suatu kesalahan.

Mayoritas dari mereka yang menentang agresi Amerika terhadap Iran termasuk dalam kalangan pendukung Partai Demokrat.

Lebih dari 1.600 warga negara Amerika berpartisipasi dalam jajak pendapat ini.

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