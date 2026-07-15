IRGC: Kami membidik gudang penyimpanan persenjataan dan landasan lepas landas untuk drone MQ‑9

Dilansir kantor berita ABNA, Korps Pengawal Revolusi Islam mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa beberapa gudang penyimpanan senjata, komponen kapal dan pesawat udara musuh, serta ramp pangkalan drone MQ‑9 telah menjadi target dalam gelombang ketiga.
15 Juli 2026 - 12:56
News ID: 1840536
Source: ABNA
Korps Pengawal Revolusi Islam dalam sebuah pengumuman menyatakan bahwa beberapa gudang penyimpanan persenjataan, suku cadang kapal dan pesawat musuh, serta landasan untuk penempatan drone MQ‑9 menjadi sasaran dalam gelombang ketiga.
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