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Malam Ini Akan Dilaksanakan Salat Lailat al-Dafn yang Paling Tak Tertandingi dalam Sejarah

11 Juli 2026 - 19:39
News ID: 1838869
Malam Ini Akan Dilaksanakan Salat Lailat al-Dafn yang Paling Tak Tertandingi dalam Sejarah

Malam ini, bertepatan dengan disemayamkan dan dimakamkannya jenazah suci Pemimpin Syahid Umat, salat Lailat al-Dafn yang paling tak tertandingi dalam sejarah akan dilaksanakan dengan niat untuk Sayyid para Syuhada Revolusi Islam.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Dewan Koordinasi Propaganda Islam dalam sebuah pengumuman menyatakan bahwa malam ini, bertepatan dengan disemayamkan dan dimakamkannya jenazah suci Pemimpin Syahid Umat, salat Lailat al-Dafn yang paling tak tertandingi dalam sejarah akan dilaksanakan dengan niat untuk Sayyid para Syuhada Revolusi Islam, Yang Mulia Ayatullah al-Uzma Imam Syahid Sayyid Ali Khamenei — semoga Allah menyucikan jiwanya yang suci.

Teks pengumuman tersebut adalah sebagai berikut:

Bangsa Muslim Iran dan para pencinta Imam Syahid di negara-negara lain pada malam ini, bertepatan dengan disemayamkan dan dimakamkannya jenazah suci Pemimpin Syahid di sisi pusara bercahaya Tsamin al-Hujaj, Yang Mulia Ali bin Musa al-Ridha a.s., akan melaksanakan salat Lailat al-Dafn dengan niat untuk Sayyid para Syuhada Revolusi Islam, pemimpin umat, Yang Mulia Ayatullah al-Uzma Imam Khamenei — semoga Allah menyucikan jiwanya yang suci — serta para syahid lainnya dari keluarga mulia ini.

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