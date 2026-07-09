Penegasan Majelis Khobregan tentang Pentingnya Menjaga Semangat Kebersamaan dan Penuntutan Darah Imam Syahid Umat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Majelis Khobregan Rahbari, melalui sebuah pesan yang dikeluarkan berkenaan dengan pengantaran dan perpisahan dengan Imam Syahid Umat, menekankan kelanjutan kehadiran rakyat yang terpanggil dalam upacara perpisahan, prosesi pemakaman, dan penguburan jenazah suci Pemimpin Syahid Revolusi, serta pentingnya menjaga semangat pembalasan dan penuntutan darah Tokoh Syahid Iran.

Teks pesan tersebut adalah sebagai berikut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ

“Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.”

Wahai rakyat Iran Islam yang mulia, beriman, dan selalu hadir di medan perjuangan!

Kehadiran kalian yang luas, agung, dan penuh tanggung jawab dalam upacara pengantaran dan perpisahan dengan jenazah suci Pemimpin Syahid Revolusi Islam Iran telah menampilkan di hadapan dunia sebuah pemandangan abadi tentang solidaritas nasional, kesetiaan, kecintaan kepada cita-cita, serta penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan dan revolusioner bangsa Iran.

Tidak diragukan lagi, kehadiran yang penuh semangat dan kesadaran ini telah menciptakan sebuah manifestasi cemerlang dari rasa terima kasih dan persatuan bangsa Iran yang tercinta pada salah satu titik terpenting dalam sejarah kontemporer negara yang bermartabat ini. Kehadiran ini sekali lagi menunjukkan bahwa ikatan antara rakyat dan para pemimpin ilahi, serta nilai-nilai keagamaan dan revolusioner, adalah ikatan yang dalam dan kokoh, yang berakar pada batin suci dan religius masyarakat negeri ini.

Majelis Khobregan Rahbari sekali lagi menyampaikan belasungkawa sekaligus ucapan selamat atas kesyahidan Pemimpin Syahid Umat, Yang Mulia Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei — semoga Allah menyucikan jiwanya yang suci — kepada keluarga dan anak-anak mulia Imam Syahid tersebut, khususnya penerus saleh beliau, Yang Mulia Ayatullah Imam Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei — semoga naungannya tetap lestari. Dengan menekankan kebersamaan, penjagaan semangat pembalasan dan penuntutan darah Tokoh Syahid Iran, serta kelanjutan semangat yang bersumber dari kehormatan Iran dan Islam ini, Majelis Khobregan Rahbari menyampaikan penghargaan kepada seluruh rakyat besar Iran, keluarga-keluarga mulia para syuhada, para ulama besar, para pejuang pengorbanan, para rohaniwan, kalangan akademisi, para pelaku usaha dan profesi, para pemuda, kaum perempuan, serta seluruh umat Iran yang terpanggil.

Majelis ini meminta kepada umat Iran yang melahirkan para syuhada agar terus hadir secara penuh kebersamaan dalam prosesi pemakaman jenazah suci Syahid Khamenei tercinta dan keluarga terhormat beliau di kota Teheran dan Qom, serta dalam upacara pemakaman pemimpin bijaksana dan luhur tersebut di sisi pusara bercahaya Imam yang penuh kasih, Yang Mulia Ali bin Musa al-Ridha — atas beliau ribuan salam dan pujian. Mereka hendaknya berpartisipasi dengan penuh semangat agar dapat mewujudkan prosesi pemakaman terbesar abad ini, yang merupakan wujud pengagungan syiar-syiar agama. Seraya memperbarui baiat kepada Pemimpin Agung — semoga Allah menjaganya — mereka menjadi duri di mata musuh-musuh dan para pembunuh keji pemimpin besar Syiah ini, wakil Imam Zaman — semoga Allah mempercepat kemunculannya — serta pemimpin ilahi-kerakyatan pada abad ini, dengan pertolongan dan taufik Allah Ta’ala.

Kami memohon kepada Allah Swt. kemuliaan, kejayaan, persatuan, dan taufik yang semakin bertambah bagi bangsa besar Iran. Kami berharap solidaritas dan kebersamaan ini senantiasa menjadi sumber kekuatan, kemajuan, dan ketenangan bagi negara tercinta kita.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mohammad Ali Movahedi Kermani

Majelis Khobregan Rahbari