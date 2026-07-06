Dunia takjub akan kebesaran kehadiran rakyat dalam upacara perpisahan dengan pemimpin syahid

Menurut Kantor Berita Internasional Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Ayatullah Agung Nouri Hamadani dalam pertemuan dengan sekelompok peserta upacara pemakaman jasad suci pemimpin syahid Revolusi Islam, dengan merujuk pada kedudukan tinggi dan terkemuka syahid tersebut, menyatakan: «Mungkin hari ini bagi banyak orang masih belum jelas benar pribadi istimewa dan besar apa yang telah kita kehilangan. Saya mengenal beliau sejak tahun 1950-an, dan seluruh kehidupan beliau dipenuhi dengan hal-hal penting, berharga, dan patut diperhatikan.»

Beliau selanjutnya menekankan: «Musuh harus tahu bahwa kehadiran epik ini hanya menunjukkan sebagian dari pengagumnya, dan manusia ilahi ini memiliki banyak pencinta dan pengikut di seluruh dunia.»

Marja' tinggi Syiah itu melanjutkan: «Semua harus tahu bahwa pertarungan kita adalah melawan pemikiran imperialis dan melawan kezaliman serta kejahatan yang dilakukan oleh imperialisme, yaitu Amerika dan Zionis, dan bangsa ini tidak akan pernah menerima kezaliman, karena budaya religius kita tidak mengizinkan kita untuk bersama dengan penzalim dan kekuatan imperialis.»

Ayatullah Nouri Hamadani, dengan mengutuk para pelaku kejahatan ini, menegaskan: «Para pelaku kejahatan ini harus tahu bahwa pembalasan terhadap mereka sudah pasti.»

Beliau juga dalam nasihatnya kepada para pejabat negara, mengatakan: «Para pejabat hendaknya menghargai rakyat ini dan dengan menjaga persatuan dan solidaritas, berupaya menyelesaikan masalah-masalah negara, serta melindungi dan menjaga pilar kokoh kepemimpinan faqih (Wilayat al-Faqih). Saya yakin tujuan utama dan pertama musuh adalah melemahkan posisi ini, dan saya memperingatkan semua orang, terutama para elit dan pejabat, untuk benar-benar memperhatikan masalah ini dengan serius.»