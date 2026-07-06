Ayatullah Sayid Ali Khamenei Telah Membawa Iran ke Swasembada tanpa Diktatorisme

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Pada malam prosesi pemakaman Pemimpin Revolusi Islam Iran yang syahid, sekelompok cendekiawan dan intelektual dunia Islam melakukan perjalanan ke Iran untuk berpartisipasi dalam acara ini. Sehubungan dengan hal ini, reporter ABNA berbincang dengan cendekiawan Lebanon:

Khadijah Shahab, seorang profesor bahasa dan sastra Arab dari Universitas Lebanon di Beirut, menyatakan kehormatannya untuk menghadiri upacara pemakaman pemimpin syahid Revolusi Islam Iran dan berkata: Saya datang ke Iran dari Lebanon untuk berpartisipasi dalam upacara pemakaman syahid Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

Berbicara kepada rakyat Iran, ia berkata: Saya mengatakan kepada rakyat Iran bahwa kami menderita karena Anda, artinya, penindasan terhadap Anda adalah penindasan terhadap kami dan kami bersama Anda, kami akan membantu Anda sebagaimana Anda telah membantu kami dan Anda terus membantu rakyat Lebanon.

Profesor Shahab mengatakan tentang kedudukan besar Pemimpin Syuhada Revolusi Islam Iran: Ia adalah seorang pemimpin pemerintahan Republik Islam yang mampu membawa negara ini ke dalam sejarah yang penuh keamanan, kepercayaan dan perdamaian meskipun sanksi yang dihadapinya selama 47 tahun, dan mampu menggunakan kesempatan sanksi dan embargo untuk mandiri dan mampu berhadapan dengan arogansi global dan Yahudi.

"Kemerdekaan rakyat Iran adalah negara ini tidak berutang dari Bank Internasional untuk memenuhi rakyatnya. Ini berarti bahwa bangsa Iran telah mencapai swasembada di bidang industri, pertanian dan produksi, dan kami bangga dengan bangsa Iran dalam hal ini.