Amerika Serikat adalah penyebab utama ketidakamanan di kawasan / Iran akan merespons tegas setiap agresi

Menurut Kantor Berita Internasional Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Abdolreza Rahmani Fazli, Duta Besar Iran untuk Tiongkok, dalam konferensi persnya menjawab pertanyaan-pertanyaan terpenting dari wartawan mengenai perkembangan di kawasan, Selat Hormuz, negosiasi nuklir, dan hubungan Iran-Tiongkok.

Bapak Rahmani Fazli, menjawab pertanyaan tentang pemungutan biaya dari kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, dengan menegaskan bahwa tindakan ini adalah "biaya jasa" dan bukan pungutan atau pajak, mengatakan: Berdasarkan hukum internasional dan dengan tujuan menjamin keselamatan pelayaran, melindungi lingkungan hidup, dan menyediakan layanan maritim, Iran akan memungut biaya tertentu dari kapal-kapal yang melintas. Biaya ini akan diberlakukan setelah masa 60 hari kesepakatan dengan Amerika Serikat berakhir.

Ia juga mengumumkan: Untuk negara-negara sahabat dan sekutu, termasuk Tiongkok, akan diberikan kemudahan dan pertimbangan khusus. Tiongkok selalu berada di sisi Iran dalam masa-masa sulit, oleh karena itu wajar jika kami memberikan perhatian khusus kepada negara ini dalam hal ini.

Mengenai situasi lalu lintas saat ini di Selat Hormuz, Rahmani Fazli mengatakan: Untungnya, arus lalu lintas kapal-kapal dagang secara bertahap kembali normal, dan koordinasi yang diperlukan dengan negara-negara di sekitar Teluk Persia, termasuk Oman, telah dilakukan. Ia juga mengakui bahwa volume lalu lintas masih belum mencapai tingkat sebelum ketegangan baru-baru ini, namun trennya menunjukkan perbaikan.

Salah satu fokus utama konferensi ini adalah program nuklir Iran. Duta Besar Iran, dengan merujuk pada fatwa Pemimpin Tertinggi dan hukum domestik, menyatakan dengan tegas: Republik Islam Iran, berdasarkan ajaran agama, prinsip-prinsip Konstitusi, dan kewajiban internasional, tidak pernah dan tidak akan pernah berupaya memproduksi atau mengembangkan senjata nuklir. Program nuklir kami sepenuhnya bersifat damai dan berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).