Najaf siap menyambut dengan megah »tamu Imam Ali (as)«; detail pemakaman bersejarah pemimpin syahid

Menurut Kantor Berita Internasional Ahl-ul-Bayt (ABNA) – «Yusef Makki Kenawi», Gubernur Najaf Ashraf, mengumumkan telah selesainya persiapan keamanan, logistik, layanan, dan dukungan untuk pelaksanaan upacara pemakaman jenazah pemimpin syahid Iran dan menyatakan bahwa upacara ini akan diselenggarakan dalam dua bagian – resmi dan rakyat –, sementara secara bersamaan lebih dari seratus kafilah «Husain» telah diorganisir untuk memberikan layanan kepada para peserta.

Kenawi menambahkan: Provinsi Najaf akan menyaksikan dua program untuk upacara pemakaman. Program pertama adalah upacara resmi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa dengan dihadiri para kepala kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, para pemimpin arus politik dan kerangka koordinasi, sejumlah anggota parlemen dan tokoh resmi di Bandara Internasional Najaf. Program kedua mencakup pemakaman rakyat yang akan dimulai pada hari Rabu pagi pukul 6, dan rute pemakaman ini akan dimulai dari jembatan Rumah Sakit Sadr di jalan bandara dan setelah melewati kawasan kota tua, akan berakhir di makam suci Imam Ali (as).

Gubernur Najaf, dengan merujuk pada bahwa provinsi ini telah menerima delegasi dari kantor Perdana Menteri, komando operasi gabungan, organisasi mobilisasi rakyat (Hashd al-Shaabi), dan duta besar Iran, dan seluruh rincian terkait pengorganisasian upacara telah dikaji, menekankan kesiapan penuh Najaf Ashraf untuk menyelenggarakan peristiwa bersejarah ini.

Di sisi lain, «Haider Kabun», direktur departemen ritual dan upacara massal di administrasi provinsi Najaf Ashraf, juga mengatakan: Para pemilik kafilah «Husain» telah memulai persiapan mereka untuk menyambut para peserta yang hadir dari dalam dan luar Irak dalam upacara ini.

Ia, dengan menyatakan bahwa komite khusus telah mengadakan pertemuannya yang ketiga untuk mengkaji persiapan khusus upacara ini, menambahkan: Upaya difokuskan pada penyediaan semua kebutuhan layanan dan struktural, sehingga di samping memastikan kelancaran gerakan iring-iringan pemakaman, layanan terbaik dapat diberikan kepada para peserta.

Kabun akhirnya mengumumkan: Sejauh ini lebih dari 60 kafilah «Husain» telah mendaftar untuk hadir dalam upacara ini, dan diperkirakan jumlah ini akan meningkat hingga lebih dari seratus kafilah, dan sebagian besar kafilah ini akan ditempatkan di sepanjang rute pemakaman untuk memberikan layanan kepada para peserta.