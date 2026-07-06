Ikatan keyakinan Irak dengan pemimpin syahid: dari marja'iyyah hingga umat Islam yang bersatu

Menurut Kantor Berita Internasional Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Syekh Bakir Al-Ibrahim, dosen seminari dan ulama Irak, dalam wawancara dengan kantor berita ABNA, dengan merujuk pada berbagai dimensi kedudukan pemimpin syahid dan konsekuensi kehadiran serta pemakaman besar-besaran beliau di Irak, menekankan: serangkaian faktor keyakinan, pemikiran, dan sosial telah menyebabkan ikatan mendalam bangsa-bangsa Islam, terutama rakyat Irak, dengan beliau.

Pandangan kebapakan pemimpin syahid adalah poros utama ikatan dengan bangsa-bangsa Islam

Dengan menyatakan bahwa «pandangan kebapakan pemimpin syahid terhadap dunia Islam» adalah salah satu faktor terpenting dari ikatan luas ini, beliau berkata: Pendekatan ini terlihat jelas dalam sikap, pidato, dan instruksi beliau mengenai masalah-masalah Republik Islam dan dunia Islam. Pandangan inilah yang menyebabkan sebagian besar umat Islam dunia, terutama rakyat Irak, menganggap beliau sebagai wali amr mereka dan menjalin ikatan mendalam dengan beliau.

Dosen seminari ini menambahkan: Kedudukan khusus pemimpin syahid di antara bangsa-bangsa, terutama di kalangan pemuda, adalah hasil dari pendekatan ini serta dukungan terus-menerus beliau terhadap isu-isu penting dunia Islam, termasuk masalah Palestina dan dukungan terhadap bangsa yang tertindas di negara tersebut.

Peran dukungan terhadap perlawanan dan Palestina dalam memperluas popularitas regional

Syekh Al-Ibrahim, dengan merujuk pada perubahan Irak setelah jatuhnya Saddam dan peran Republik Islam dalam mendukung rakyat Irak, menegaskan: Dukungan pemimpin syahid dalam berbagai periode, terutama dalam melawan penjajah Amerika, dan kemudian dalam menghadapi kelompok teroris DAESH, telah memperkuat kedudukan beliau di kalangan rakyat Irak.

Ikatan antara marja'iyyah dan wilayat; kedudukan khusus dalam pandangan masyarakat Irak

Beliau juga dengan merujuk pada masalah marja'iyyah, mengatakan: Sejumlah besar pemuda Irak menganggap pemimpin syahid sebagai marja' taklid mereka, dan kelompok lain menganggap beliau sebagai wali amr al-muslimin, yang telah menciptakan kedudukan khusus bagi beliau di kalangan rakyat Irak.

Ulama terkemuka Irak ini selanjutnya merujuk pada pesan-pesan Ayatullah Agung Sistani dan menambahkan: Pesan-pesan beliau, baik sebelum maupun setelah syahidnya pemimpin syahid, terutama dalam mendukung rakyat Iran menghadapi agresi Amerika dan Zionis, telah memberikan pengaruh signifikan dalam memperkuat solidaritas antar bangsa di kawasan. Sikap-sikap ini juga telah meningkatkan ikatan emosional dan keyakinan rakyat Irak, terutama para pemuda, dengan pemimpin syahid.

Pemakaman jutaan orang di Irak – tanda kegagalan upaya menciptakan perpecahan antara bangsa Iran dan Irak

Di bagian lain pidatonya, dengan merujuk pada konsekuensi pemakaman besar-besaran pemimpin syahid di Irak, beliau mengatakan: Kehadiran jutaan orang ini akan menunjukkan bahwa upaya musuh-musuh Islam untuk menciptakan jarak antara bangsa Irak dan Iran telah gagal dan mengalami kekalahan telak, dan kedua bangsa ini masih memiliki ikatan yang mendalam dan abadi.

Ulama terkemuka Irak ini menekankan: Rakyat Irak dengan kehadiran luas mereka dalam upacara pemakaman, akan mengutuk kejahatan musuh dan menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung front perlawanan dan melawan musuh-musuh Islam.

Syekh Al-Ibrahim akhirnya mencatat: Penegasan rakyat Irak bahwa pemimpin syahid bukan hanya pemimpin Iran tetapi pemimpin semua umat Islam, adalah manifestasi jelas dari terwujudnya «umat Islam yang bersatu» – sebuah konsep yang selalu beliau tekankan.

Ulama Irak ini di akhir mendoakan bagi pemimpin syahid ketinggian derajat dan bagi umat Islam persatuan dan keteguhan.