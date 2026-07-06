The Guardian dalam laporannya tentang pemakaman pemimpin syahid: kehadiran jutaan orang dan slogan bersama «Harus Bangkit»

Menurut Kantor Berita Internasional Ahl-ul-Bayt (ABNA) – The Guardian, dengan merujuk pada kehadiran jutaan orang di jalan-jalan Teheran, menulis bahwa arus massa berbaju hitam dengan bendera yang bertuliskan slogan «Harus Bangkit» dianggap sebagai semacam respons simbolis terhadap perang yang diluncurkan Donald Trump terhadap Iran pada bulan Februari. Kehadiran luas ini merupakan simbol kohesi nasional menghadapi tekanan-tekanan eksternal.

Media ini melanjutkan bahwa rute pemakaman dari Lapangan Enqelab hingga Lapangan Azadi dipenuhi oleh massa yang sejak dini hari telah menuju pusat kota dengan kereta bawah tanah yang padat dan sesak. Para pelayat dengan membawa potret pemimpin syahid dan meneriakkan slogan-slogan tentang kedudukan tingginya di hadapan Ilahi, menciptakan atmosfer yang sarat dengan duka dan keinginan balas dendam.

The Guardian menggambarkan keteraturan upacara sebagai sebuah keberhasilan dan menyatakan bahwa di tengah semua itu, keteraturan upacara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berlangsung tanpa korban jiwa, merupakan sebuah keberhasilan organisasional bagi pasukan sukarelawan dan lembaga-lembaga negara di tengah krisis.