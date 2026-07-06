Perwakilan Gerakan Jihad Islam Palestina: hubungan kami dengan Imam Khamenei adalah ikatan cinta dan perlawanan

Menurut Kantor Berita Internasional Ahl-ul-Bayt (ABNA) – «Nasser Abu Sharif», perwakilan Gerakan Jihad Islam Palestina di Iran dan anggota biro politik gerakan ini, di sela-sela konferensi internasional «Imam Khamenei; pemimpin abadi perlawanan», dalam wawancara dengan koresponden ABNA, merujuk pada upacara perpisahan dengan jenazah pemimpin syahid di lokasi salat Imam Khomeini Teheran, menyatakan: «Upacara penghormatan kepada syahid ini benar-benar megah dan diselenggarakan dengan partisipasi luas dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk berbagai delegasi Islam. Ini adalah hal minimal yang dapat kami dan umat Islam lakukan untuk syahid agung ini; karena rekam jejak, perjalanan hidup, dan tindakan beliau selama bertahun-tahun, layak mendapatkan penghormatan, rasa hormat, dan pengorbanan tertinggi.»

Ia melanjutkan: «Bagi kami sebagai bangsa Palestina, hubungan dengan Imam Khamenei melampaui kata-kata ini; ada ikatan cinta yang tulus antara kami dan hubungan khusus yang kami rasakan secara mendalam di setiap pertemuan kami dengan beliau. Baru kemarin di sela-sela upacara, saya berjabat tangan dengan Ayatullah Ghomi, wakil hubungan internasional kantor Pemimpin Agung. Beliau mengatakan kepada saya bahwa Imam Khamenei memiliki kasih sayang khusus kepada kami dan selalu sangat gembira bertemu dengan kami. Saya menjawab bahwa kami merasakan hal yang sama; kami mencintai beliau dari lubuk hati yang paling dalam dan memiliki rasa hormat serta pengabdian kepada beliau, baik karena kepribadiannya maupun karena perbuatannya.»

Perwakilan Gerakan Jihad Islam Palestina di Iran, dengan menyatakan semoga Allah melimpahkan rahmat dan keridhaan-Nya kepada Imam Khamenei, menambahkan: «Beliau adalah pemimpin sejati dan memimpin proyek agama, politik, dan peradaban umat selama tiga puluh tujuh tahun. Imam Khamenei mampu berdiri melawan Amerika Serikat dan sifat arogannya di puncak kekuasaannya – sebuah negara yang sejak 1991 menjadi bangsa terkuat dalam sejarah umat manusia, yang anggaran pertahanannya melampaui satu triliun dolar dan memiliki kapasitas politik, diplomatik, media, dan budaya yang sangat besar. Namun demikian, beliau berdiri melawan kekuatan ini, menantangnya, mengalahkannya, dan membawanya ke meja perundingan. Ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan pencapaian yang besar – pencapaian yang bukan peristiwa sesaat atau sementara, melainkan hasil perjuangan panjang dan berkelanjutan.»

Nasser Abu Sharif, dengan merujuk pada keteladanan Palestina dan Lebanon dari Iran, menyatakan: «Di Palestina, kami memiliki sumber daya terbatas dan berada di bawah pendudukan; namun demikian, kami telah melawan pendudukan ini dengan sarana yang minim – sebuah perjuangan di mana Republik Islam Iran dan dukungannya memainkan peran sentral. Hal yang sama berlaku dalam menghadapi rezim Zionis di Lebanon. Oleh karena itu, saya percaya bahwa pawai dan konferensi yang kita saksikan hanyalah kewajiban minimal kami. Kenangan beliau hidup di hati kita semua – baik sebagai orang Palestina maupun sebagai Muslim – dan saya percaya bahwa dimensi sejati kepribadian Imam Khamenei akan terungkap secara bertahap.»

Anggota biro politik Gerakan Jihad Islam Palestina menyatakan: «Imam Khamenei berdiri melawan kampanye distorsi besar-besaran dan intrik-intrik besar yang melanda kawasan ini. Media-media Barat, Zionis, dan Arab semuanya berupaya merusak citra Iran; namun demikian, saya percaya bahwa seiring waktu kebenaran akan terungkap dan tempat sejati Imam agung ini – yang kami kenal dengan baik dan hargai – akan diakui. Saya memohon kepada Allah Yang Maha Tinggi agar melimpahkan rahmat dan keridhaan-Nya kepada beliau di derajat tertinggi Surga, di samping para nabi dan orang-orang saleh.»