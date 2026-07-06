Ansarullah: kegiatan bandara Sana'a akan terus berlanjut

Menurut Kantor Berita Internasional Ahl-ul-Bayt (ABNA) – gerakan Ansarullah Yaman, seraya memperingatkan Arab Saudi tentang campur tangan di Yaman, menyatakan akan terus melanjutkan penerbangan di Bandara Internasional Sana'a tanpa mendapatkan izin dari pihak mana pun.

Sebagaimana dilaporkan as-Sumaria, dalam pernyataan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri pemerintah yang berada di bawah kendali Ansarullah di Sana'a, disebutkan: «Bangsa Yaman telah mengambil keputusannya untuk mengakhiri agresi, mematahkan blokade, dan menghadapi para agresor, dan tidak akan mundur dari keputusan ini, apa pun risikonya.»

Pernyataan itu menambahkan: «Dimulainya kembali kegiatan Bandara Internasional Sana'a adalah hak kedaulatan Yaman, dan Sana'a akan melanjutkan jalan ini tanpa meminta izin kepada siapa pun.»

Ansarullah juga menuduh Arab Saudi berusaha menyesatkan opini publik dengan mendistorsi fakta dan membalikkan kebenaran. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas pernyataan koalisi Arab yang telah memperingatkan Ansarullah tentang setiap pelanggaran kedaulatan Yaman.

Dalam pernyataan Ansarullah, ditekankan: «Tindakan apa pun yang dilakukan rezim Saudi akan berdampak negatif pada stabilitas kawasan yang secara praktis sudah kacau, dan akan mengakibatkan konsekuensi bencana bagi ekonomi global.»

Gerakan Ansarullah sebelumnya telah menyatakan bahwa Arab Saudi berupaya mencegah pendaratan pesawat Iran yang membawa 200 warga Yaman di Bandara Internasional Sana'a.