Menurut Kantor Berita Internasional Ahl-ul-Bayt (ABNA) – FIFA dalam keputusan yang tak terduga dan kontroversial, menangguhkan hukuman satu pertandingan pemain Amerika Folarin Balogun, dan ia dapat bermain dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia melawan Belgia untuk Amerika Serikat.

Penyerang berusia 25 tahun ini dikeluarkan dengan kartu merah langsung selama kemenangan 2-0 AS atas Bosnia dan Herzegovina, karena pelanggaran terhadap bek lawan Tarik Muhremović. FIFA mengumumkan bahwa hukuman otomatis satu pertandingannya akan ditangguhkan selama satu tahun.

Dalam pernyataan FIFA untuk membenarkan tindakan ini, disebutkan: «Sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Disiplin FIFA, pelaksanaan hukuman pertandingan ini ditangguhkan untuk masa percobaan satu tahun. Jika Folarin Balogun melakukan pelanggaran lain dengan sifat dan tingkat keparahan yang sama selama masa percobaan, penangguhan akan dibatalkan dan sanksi akan diterapkan tanpa mengurangi sanksi tambahan apa pun untuk pelanggaran baru.»

Mungkin pada pandangan pertama, pembenaran FIFA dapat dipertimbangkan mengingat preseden sebelumnya di mana hukuman pemain ditangguhkan ke turnamen berikutnya, tetapi pembebasan hukuman pemain selama turnamen berlangsung tidak memiliki dasar hukum sesuai peraturan FIFA. Kasus Balogun jelas berbeda – kartu merah di Piala Dunia itu sendiri, yang kemungkinan besar dibebaskan di bawah tekanan politik; hipotesis yang diperkuat oleh faktor-faktor seperti hubungan dekat dan lama antara Gedung Putih dan FIFA, penghargaan «Perdamaian FIFA» yang konyol dari Infantino kepada Trump, dan sebagainya.

Masalahnya menjadi menarik ketika Trump dalam pesannya mengungkapkan kegembiraannya, menyebut hukuman pemain ini sebagai «ketidakadilan besar» dan menulis: «Saya berterima kasih kepada FIFA karena telah melakukan hal yang benar dan membatalkan ketidakadilan besar! Presiden Donald J. Trump.»

Belgia: Kami bingung; tindakan yang melanggar hukum dan fair play!

Tindakan ini membuat marah orang Belgia, dan federasi negara ini menerbitkan pernyataan tajam: «Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia bingung dengan keputusan FIFA untuk menyatakan pemain Amerika yang dihukum (Folarin Balogun) memenuhi syarat untuk bermain dalam pertandingan Amerika Serikat dan Belgia pada hari Senin, 6 Juli. FIFA mengumumkan keputusannya berdasarkan Pasal 27 Peraturan Disiplin. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa Komite Disiplin FIFA dapat memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan sanksi disiplin yang dijatuhkan sebelumnya.»