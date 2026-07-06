Telegraph: Pemakaman Ayatullah Khamenei Akan Menjadi Salah Satu Upacara Terbesar dalam Sejarah Kontemporer

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Surat kabar Inggris The Telegraph, dalam sebuah laporan tentang upacara perpisahan Grand Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, pemimpin Revolusi Islam yang gugur, menulis bahwa ribuan orang telah berkumpul di jalan-jalan menuju tempat pemakaman sebelum dimulainya upacara resmi dan menuntut balas dendam terhadap musuh-musuh Iran.

Mengutip perkiraan pejabat Iran, surat kabar tersebut melaporkan bahwa jumlah peserta upacara di Teheran dapat mencapai 20 juta, dan total kehadiran dapat meningkat menjadi sekitar 35 juta jika upacara di Teheran, Qom, Mashhad, dan kota-kota ziarah di Irak disertakan; angka yang, menurut Telegraph, menjadikan upacara tersebut sebagai salah satu upacara pemakaman terbesar dalam sejarah modern.

Telegraph juga menggambarkan jumlah peserta yang besar sebagai tanda popularitas dan dukungan sosial Ayatollah Khamenei, dan menulis bahwa, bertentangan dengan beberapa prediksi di Barat tentang kerusuhan atau melemahnya kohesi internal Iran, banyak orang turun ke jalan untuk mengantar pemimpin yang gugur tersebut.

Surat kabar tersebut selanjutnya mencatat bahwa delegasi dari sekitar 100 negara menghadiri upacara tersebut, dan menilai partisipasi ini sebagai indikasi dimensi internasional dari upacara pemakaman dan kedudukan politik Republik Islam Iran di kawasan dan dunia.

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