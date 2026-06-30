Percakapan Telepon Menteri Luar Negeri Iran dan Prancis

Dilansir oleh kantor berita ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dan Jean-Noël Barrot, Menteri Luar Negeri Prancis, berbincang melalui telepon pada Selasa malam.

Dalam percakapan telepon tersebut, kedua pihak membahas dan bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan internasional terkini berdasarkan ketentuan Nota Kesepahaman Islamabad dan proses implementasinya dengan tujuan mengakhiri perang paksaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran.