Ayatullah Araafi: Kelanjutan Negosiasi dalam Kerangka Kebijakan Sistem adalah untuk Kepentingan Negara

Dilansir oleh kantor berita ABNA, Ayatullah Alireza Araafi dalam pertemuannya dengan Pezeshkian, setelah mengapresiasi kinerja presiden pada masa-masa kritis negara, mengatakan: Kehadiran lapangan dan berkelanjutan Anda dalam kondisi sulit dan peristiwa terkini merupakan tanda keberanian, tanggung jawab, dan komitmen dalam melayani rakyat.

Kepala Hawzah Ilmiah Seluruh Negeri, dengan merujuk pada pengelolaan masalah ekonomi di tengah keterbatasan dan kesulitan yang ada, menilai langkah-langkah pemerintah dalam hal ini patut diapresiasi dan menambahkan: Masuknya pemerintah ke arena negosiasi dan menempuh jalur diplomatik juga merupakan langkah penting, dan kami berharap proses ini berlanjut dalam kerangka kebijakan makro sistem dan Kepemimpinan Agung, menjadi landasan terciptanya kondisi yang menguntungkan di masa pasca-perang, mengokohkan pencapaian strategis Perang Ketiga (perang perlawanan), dan memperkuat solidaritas negara-negara Islam serta poros perlawanan.

Ayatullah Araafi juga, dengan merujuk pada kapasitas terorganisir dari hawzah ilmiah dan lembaga-lembaga tinggi hawzah di Qom dan seluruh negeri dalam pengelolaan sosial dan budaya, mengatakan: Dalam kerangka struktur markas operasional hawzah, lebih dari 40.000 orang dari kalangan hawzah turun ke lapangan dalam peristiwa terkini dan memainkan peran mereka di samping rakyat dan sistem. Kepada kekuatan-kekuatan ini selalu ditekankan bahwa, sambil mendukung keputusan sistem dan Kepemimpinan Agung, mereka harus menghindari perilaku agresif dalam hal ini; meskipun ruang untuk kritik, penyampaian pandangan ahli, dan tuntutan juga harus dijaga.

Ayatullah Araafi selanjutnya menekankan kesiapan hawzah ilmiah untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah sosial dan memajukan model berpusat pada masjid dengan koordinasi dan arahan Markas Nasional Masjid, dan mengatakan: Hawzah dan ulama menganggap tugas mereka untuk hadir di lapangan sesuai kemampuan dan kapasitas yang ada, guna menyelesaikan masalah masyarakat dan membantu kemajuan negara. Tidak diragukan lagi, kesabaran, kebijaksanaan, dan ketahanan pemerintah dalam kondisi saat ini akan memainkan peran menentukan dalam membawa negara melewati tantangan yang ada.

Beliau menekankan pentingnya memperhatikan pemikiran kedua Imam Revolusi, mengikuti pedoman Pemimpin Agung Revolusi Islam dan rekomendasi para Marja' Agung (otoritas keagamaan), serta berkonsultasi dengan para elit hawzah dan universitas, dan terutama memberikan perhatian serius kepada rakyat tercinta, jalan dan lapangan (rakyat), serta taraf hidup mereka.

Kepala Hawzah Ilmiah Seluruh Negeri juga menyampaikan proposal dalam bidang pengembangan kerja sama ilmiah dan internasional, di antaranya adalah menarik mahasiswa asing dari universitas-universitas terkemuka, memperluas pengajaran bahasa Persia dan transfer pengetahuan teknis, mengembangkan diplomasi ilmiah dan budaya, menciptakan jaringan dan lingkaran wisata bagi negara-negara yang tertarik pada Iran, serta memanfaatkan potensi para pedagang dan lulusan pusat-pusat hawzah dan universitas dalam pengembangan hubungan ekonomi dan budaya.