Pezeshkian: Kami Tidak Akan Biarkan Capaian Angkatan Bersenjata Terluka dalam Jalur Diplomasi

Dilansir oleh kantor berita ABNA, Masoud Pezeshkian, Presiden Iran, dalam rangkaian program kunjungannya ke Qom, bertemu dan berdialog dengan Ayatullah Alavi Borujerdi.

Presiden dalam pertemuan ini, setelah mengapresiasi pandangan Ayatullah Alavi Borujerdi yang tajam, gigih, dan berpengetahuan terhadap kinerja pemerintah dan perkembangan terkini negara, menyatakan: Pandangan dan pendapat Anda sangat berharga dan mencerahkan bagi saya; karena negara dalam kondisi saat ini lebih dari sebelumnya membutuhkan analisis dan sudut pandang realistis yang didasarkan pada pemahaman akurat terhadap masalah dan tuntutan zaman.

Presiden selanjutnya, dengan menjelaskan upaya pemerintah untuk memajukan urusan negara dan memantapkan capaian berharga angkatan bersenjata melalui jalur diplomasi dan interaksi internasional yang konstruktif, menyatakan kekhawatirannya terhadap tindakan sebagian kalangan yang bertujuan merusak persatuan dan kohesi internal serta mengganggu proses negosiasi.

Ayatullah Alavi Borujerdi juga dalam pertemuan ini, di samping mengapresiasi upaya pemerintah dan pribadi presiden dalam mengelola negara di tengah kondisi kritis dan sulit saat ini, memuji kesabaran dan kelapangan dada pemerintah dalam menghadapi beberapa ketidakramahan dan serangan.

Dengan merujuk pada kompleksitas kondisi internal dan internasional, beliau menyatakan: Mengelola negara dalam situasi saat ini bukanlah pekerjaan mudah, dan menurut pandangan banyak pakar dan cendekiawan dari seminari Qom, pengelolaan urusan negara dalam kondisi sulit ini tidak mungkin lebih baik dari ini. Yang penting adalah para pejabat memahami realitas dengan benar dan mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang ada.

Ayatullah Alavi Borujerdi, dengan menekankan bahwa pencapaian cita-cita dan tujuan luhur memerlukan perhatian simultan terhadap realitas dan sumber daya yang tersedia, menambahkan: Terkadang ada kesenjangan antara harapan dan realitas, dan seni manajemen adalah mengambil keputusan terbaik berdasarkan realitas.

Guru seminari ini juga menilai tanggung jawab presiden dalam memajukan negosiasi sebagai tindakan berani dan patut diapresiasi, dan mengatakan: Anda telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda; apakah pihak lain menepati komitmennya atau tidak, atau apakah sebagian di dalam negeri membuat hambatan, itu adalah persoalan di luar tanggung jawab Anda. Yang penting adalah telah melaksanakan kewajiban dan berupaya sungguh-sungguh untuk kepentingan negara dan rakyat.