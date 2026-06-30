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Pezeshkian: Jika Pihak Amerika Berpegang pada Nota Kesepahaman, Kami Juga Akan Berpegang

30 Juni 2026 - 11:25
News ID: 1833531
Source: ABNA
Pezeshkian: Jika Pihak Amerika Berpegang pada Nota Kesepahaman, Kami Juga Akan Berpegang

Presiden Republik Islam Iran dalam pesannya menekankan bahwa jika pihak Amerika berpegang pada nota kesepahaman, kami juga akan menepati komitmen kami.

Dilansir oleh kantor berita ABNA, Masoud Pezeshkian di halaman pribadinya menulis: Kesepahaman adalah hal yang bersifat dua arah. Jika pihak Amerika berpegang pada nota kesepahaman, kami juga akan menepati komitmen kami.

Ia menambahkan: Pendekatan kami dalam menghadapi gertakan yang tidak masuk akal dan ancaman tanpa dasar adalah mengandalkan rasionalitas dan martabat kemanusiaan dalam pengambilan keputusan, serta membela diri dengan tegas dan tanpa rasa takut ketika tindakan diperlukan.

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