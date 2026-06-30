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Kekalahan Besar bagi Israel; Rekonstruksi Gaza Dilakukan Tanpa Perlucutan Senjata Hamas

30 Juni 2026 - 11:24
News ID: 1833528
Source: ABNA
Kekalahan Besar bagi Israel; Rekonstruksi Gaza Dilakukan Tanpa Perlucutan Senjata Hamas

Sebuah media Zionis melaporkan bahwa dalam sebuah kemunduran baru dari pihak Amerika Serikat, negara ini telah memberi tahu rezim Israel bahwa ia menghendaki dimulainya rekonstruksi Gaza bahkan tanpa perlucutan senjata Hamas.

Dilansir oleh kantor berita ABNA yang mengutip situs berita "Akka", organisasi radio dan televisi rezim Zionis (KAN) mengumumkan bahwa pemerintah AS telah menyerahkan dokumen tentang masa depan Jalur Gaza kepada rezim Israel.

Berdasarkan laporan ini, dokumen tersebut mencakup transfer dana Otoritas Palestina kepada apa yang disebut "Dewan Perdamaian".

Dokumen ini juga mencakup dimulainya proses rekonstruksi Gaza bahkan tanpa perlucutan senjata Hamas.

Hingga saat ini belum ada rincian lebih lanjut tentang dokumen ini yang dipublikasikan, dan pejabat AS serta Zionis belum menanggapi laporan ini.

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