Kekalahan Besar bagi Israel; Rekonstruksi Gaza Dilakukan Tanpa Perlucutan Senjata Hamas

Dilansir oleh kantor berita ABNA yang mengutip situs berita "Akka", organisasi radio dan televisi rezim Zionis (KAN) mengumumkan bahwa pemerintah AS telah menyerahkan dokumen tentang masa depan Jalur Gaza kepada rezim Israel.

Berdasarkan laporan ini, dokumen tersebut mencakup transfer dana Otoritas Palestina kepada apa yang disebut "Dewan Perdamaian".

Dokumen ini juga mencakup dimulainya proses rekonstruksi Gaza bahkan tanpa perlucutan senjata Hamas.

Hingga saat ini belum ada rincian lebih lanjut tentang dokumen ini yang dipublikasikan, dan pejabat AS serta Zionis belum menanggapi laporan ini.