Katz Memukul Genderang Perang Melawan Iran dan Mengancam Akan Membombardir Dahiyah

Dilansir oleh kantor berita ABNA, Israel Katz, Menteri Perang rezim Zionis, mengambil sikap bermusuhan terhadap Iran.

Ia mengklaim: «Jika Iran menyerang Israel atau Trump menganggap negosiasi tidak membuahkan hasil, perang dengan Iran akan berkobar lagi.»

Katz di hadapan wartawan mengklaim: «Saya telah memerintahkan tentara untuk bersiap menghadapi operasi “Biru dan Putih” di Iran, dan ini bisa terjadi besok.»

Ia juga mengklaim: «Persamaan masih berlaku; setiap serangan ke utara atau pemukiman perbatasan akan segera diikuti dengan pemboman terhadap Dahiyah, pinggiran selatan Beirut. Jika Hizbullah melakukan serangan ke utara Israel, Dahiyah akan menjadi sasaran.»

Menteri Perang rezim Zionis juga mengklaim: «Saya telah sepakat dengan komandan Komando Pusat Angkatan Darat AS untuk tidak mundur dari zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza. Selama Hizbullah belum dilucuti senjatanya, tidak akan ada penarikan lagi selain dua wilayah uji coba di Lebanon selatan. Setelah pembatasan AS, kami beralih ke rencana alternatif, yaitu memperdalam “garis kuning” di Lebanon selatan. Tentara Angkatan Darat Lebanon tidak akan tiba-tiba menyerang Hizbullah, dan kehadiran tentara Israel di Lebanon akan bersifat jangka panjang.»